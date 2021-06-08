Komisyon toplandı: ''Kovid-19'dan daha sert gelecek''

Meclis Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne taraf olduğunu anımsatarak "Çok da isabet oldu.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Saygın Baban, buradaki sunumunda Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan tek G20 ülkesi olduğunu söyledi. Bu anlaşmaya taraf olunması halinde Türkiye'nin bir emisyon azaltma hedefi belirleyeceğine işaret eden Baban, daha sonraki süreçte bu hedefe uyulması gerektiğini kaydetti. Baban, Dünya Bankası başta olmak üzere birçok kuruluşun, ülkelere yönelik kredi programlarını emisyon azaltım hedeflerine göre belirlediğine dikkati çekerek, serbest ticaret anlaşmalarının ve dış politikaların belirlenme sürecinin de bu hedeften etkilendiğini belirtti.

SIFIR ATIK KONUSU

Sıfır atık konusunda Türkiye'nin çok ciddi bir ekonomisi bulunduğunu vurgulayan Baban, bütün bakanlıklar ve kuruluşların yol haritası belirlemesi gerektiğini ifade etti.

TOBB'un Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu ve Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Komitesi bulunduğunu anlatan Baban, bu grup ve komitenin çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Birçok küresel firmanın, ürünlerinin ne kadarını geri dönüştürülmüş iplikten kullandığına bakarak şirket seçtiğini anlatan Baban, "Şirketlerin geri dönüşüm konusundaki kuralları bizim rekabetçiliğimize etki ediyor." diye konuştu.

Yeşil dönüşüme katkı için kamu stratejisine dayalı olarak yerel intibak haritalarının oluşturulmasını öneren Baban, Niyet Belgesi ile 2050 için net sıfır emisyon hedeflerinin özel sektörle birlikte belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Baban, "İş dünyasına 'çevreyi kirleten' bir kitle olarak bakılıyor. Bu hepimizin ortak geleceği, ne görev verilirse bizler yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamamasının iş dünyasına sorun çıkardığını savunarak, "Türkiye'nin ilk olarak Paris İklim Anlaşması'nı onaylaması gerektiğini düşünüyoruz." görüşünü bildirdi.

"TÜRKİYE, ÇIKARLARINA AYKIRI DURUMLARIN ORTADAN KALKMASINI İSTİYOR"

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşması'ndaki çıkarlarına aykırı durumların ortadan kaldırılmasını istediğini söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, ilkokuldan itibaren çevrenin korunmasına ilişkin bilinç verilmesi, öte yandan su kullanımında tasarruf bilincinin de tüm bireylere aşılanması gerektiğini vurguladı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'deki onay sürecinin tamamlanmadığını belirterek, "Bunu onaylamazsak kaybedeceğimiz çok fazla şey olacak gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı Eroğlu, Türkiye'nin, Kyoto Protokolü'ne taraf olduğunu anımsatarak, "Kyoto Protokolü'ne taraf olduk, çok da isabet oldu. Paris İklim Anlaşması'nı ciddi bir şekilde ele alıp Yüce Meclis'in karar vermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, komisyonun çözüme yönelik bir eylem planı hazırlayacağını ve son toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u davet edeceklerini bildirdi.

Komisyon üyelerine, çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin görüşlerini de soran Eroğlu, olumlu yanıt alması üzerine bir ay ek süre talep edeceklerini açıkladı.

"ÜLKEMİZE OLASI MALİYETİ 1,8 MİLYAR AVRO"

TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı Fatih Özkadı, İngiltere ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin, ambalaj malzemelerinde bazı ürünlerin kullanılmaması veya geri dönüştürülmüş ürün kullanılması konusunda çok önemli kısıtlamalar getirmeyi planladığını anlattı.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

TÜSİAD Yeni İklim Rejimi Raporu 2020 kapsamında değerlendirmelerde bulunan Özkadı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) Türkiye için bir risk olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir dönüşümün aracı olarak yepyeni bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Unsurları kararlılıkla saptanmış bir stratejik dönüşüm çerçevesinde, emisyon azaltımını, elde edilen fonların şirketlerin yeşil dönüşümü amacıyla kullanılmasını, yenilenebilir enerji ile enerji verimliliğini merkeze alan alternatif bir Yeşil Ekonomik Dönüşüm senaryosu sayesinde gerek milli gelirde, gerekse sera gazı emisyonlarında anlamlı iyileştirmelerin sağlanabileceği öngörülmektedir. Böyle bir modelde, 2030 itibarıyla ton başına 50 avro vergi uygulanacak senaryo ile kıyaslandığında GSYİH'nin yüzde 6,6 daha yüksek olacağı hesaplanmıştır. AYM altında 50 avro vergi uygulanmasının ülkemize olası maliyeti 1,8 milyar avrodur."

"KOVİD-19'DAN DAHA SERT GELECEK"

"İklim değişikliği Kovid-19'dan daha sert gelecek." ifadesini kullanan Özkadı, "Paris Anlaşması ile ulaşılan geniş çaplı mutabakatın devletlerin ve kurumların etkili bir politika oluşturmasında ve uygulamasında önemli bir fırsat yarattığına inanıyoruz. Paris İklim Anlaşması'nı stratejik önceliğimiz olarak benimsiyoruz." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Eroğlu, hem TOBB hem de TÜSİAD yöneticilerinden bu konudaki yol haritalarını belirleyerek komisyona iletmelerini istedi.