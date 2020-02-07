Kompresörle makatından hava vermişlerdi... Yeni gelişme !

Manisa'nın Selendi ilçesinde, Hikmet Y.'ye (17) makatından kompresör ile hava veren ve iç organları şişince gencin üzerine basarak havayı çıkarmaya çalışan Engin K.'ye, 'kasten yaralama' suçundan 4 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmada, Engin K., olay günü şakalaştıklarını öne sürdü. Hikmet Y. ise Engin K.'nin kendisini 'Yemekten zehirlendim de, benim başımı yakma' dediğini söyledi.

Selendi'de, geçen yıl 7 Ekim'de motosikletinin lastiği patlayan Hikmet Y., sanayi sitesinde lastikçi olan arkadaşı Engin K.'nin (16) yanına gitti. Yaklaşık üç buçuk saat boyunca dükkanda kalan Hikmet Y. ve Engin K.'nin yanına Nurullah K. (15) geldi. Bu sırada iddiaya göre 3 arkadaş arasında şakalaşma başladı.

KOMPRESÖRLE MAKATINDAN HAVA VERDİLER

İki genç, Hikmet Y.'yi yere yatırdı ve belden aşağısını soydu. Bu sırada Hikmet Y. üzerindeki tozları temizlemeye çalışırken, arkadaşı Engin K., kompresör cihazı ile hava basarak bu tozları temizlemeyi önerdi. Kompresör cihazının ucuna kesintisiz hava veren şoklama aparatını takan Engin K., bu cihazı Hikmet Y.'nin makatına tuttu.

İÇ ORGANLARI HAVAYLA DOLDU, KARNI VE TESTİSLERİ ŞİŞTİ

Kısa süre içinde tüm iç organları havayla dolan Hikmet Y.'nin karnı ve testisleri şişti. Bu sırada Engin K. ve Nurullah K., yerdeki Hikmet Y.'nin üzerine basarak, havayı çıkarmaya çalıştı.

7 SAATLİK AMELİYAT GEÇİRDİ

Bağırsakları parçalanan Hikmet Y., Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde, yaklaşık 7 saatlik ameliyat geçirdi. Olaydan sonra gözaltına alınan Engin K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Selendi Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık Engin K., olay günü şakalaştıklarını ileri sürdü. Mağdur Hikmet Y. ise Engin K.'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Üzerimi temizlemek için kompresör açtı, ucunu değiştirdi. Pantolonumun düğmesini daha kapatmamıştım havayı tutunca kendi mi indi yoksa sanık mı indirdi bilmiyorum, pantolonum indi. Makatımdan hava verilince şiştim. Sonra içimdeki havayı üzerime basarak çıkarmaya çalıştılar. Beni hastaneye götürürken de sanık bana, 'Yemekten zehirlendim de, benim başımı yakma' diye telkinde bulundu" dedi.

Hakim, tanık dinlemek ve dosyalardaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

'OLAYDAN SONRA TELEFONUNA EL KOYUP, TEHDİT ETMİŞLER'

Duruşmadan sonra konuşan Hikmet Y.'nin avukatı Cem Kalsen, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirterek, "Bu davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiği konusunda gerekli itirazlarda bulunduk. Süreç yanlış işletiliyor ve şu an hala istediğimiz suçu elde etmiş değiliz. Olaydan sonra müvekkilim telefonuyla 112'yi veya ailesini aramasın diye telefonuna el koyuyorlar. Burada aynı zamanda mala zarar verme suçu da işleniyor. Müvekkilime 'Soranlara tost yedik zehirlendik de, benim başımı yakma' gibi cümleler kuruluyor. O sırada olayın şokuyla çocuk, yan tarafta bulunan dükkandaki müşteriye haber veriyor. Müşteri kendi aracıyla müvekkilimi alıp Selendi Devlet Hastanesi'ne götürüyor. Oradan Manisa Salihli Devlet Hastanesi ve ardından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ediliyor ve acil ameliyata alınıyor. Bu ameliyatın 7 saat sürdüğünü biliyoruz. Müvekkilimin karnı kesiliyor ve bağırsakları alınmış, kolostomi torbası takılıyor ve halen müvekkilim bu torba ile yaşıyor. Şu anda ise tekrar bir operasyon geçirecek" dedi.

'TALEPLERİMİZ REDDEDİLDİ, BU OLAY KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR'

Olayın hukuki süreci ile ilgili bilgi veren Kalsen, "İlk duruşmada Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevliliğini gerektirdiği için 'görevsizlik' talebinde bulundum, bu talebim reddedildi. Savcılığa takipsizlik kararına itiraz ettim, itiraz talebim reddedildi. Burada yaralamanın ötesinde 'kasten öldürmeye teşebbüs', müvekkilimin makatına bir müdahale olduğu için 'nitelikli cinsel saldırı', 'mala zarar verme' 'hürriyeti tahdit ve eziyet' suçları işlenmiştir. Bunların hiçbiri şu anda göz önünde bulundurulmuyor. Ben şu anda sürecin olağan seyrinde olmadığı kanaatindeyim. Bu olay bir biçimde kapatılmaya çalışılıyor" diye konuştu.