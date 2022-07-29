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Komşuda helikopter kazası: 8 kişi öldü

Komşuda helikopter kazası: 8 kişi öldü

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden sınır polislerine ait helikopterin düştüğü bildirildi. Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, helikopterdeki 4’ü mürettebat, 2’si arama kurtarma görevlisi ve 2’si sağlık görevlisi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri olay yerine sevk edildi. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verildi.

Etiketler 8 kişi ölüm komşu
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