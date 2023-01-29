Komşuda şiddetli deprem! Van'da da hissedildi

İran'ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Van kent merkezi ve ilçelerinde de hissedildi.

AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre merkez üssünü İran’ın Hoy kentinde saat 21.14'te Riçhter ölçeğine 5,8 büyüklüğündeki deprem, meydana geldi. Van’ın sınır ilçesi Başkale’ye 44 kilometre uzaklıkta olan deprem, yerin 6.49 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, Van kent merkezi ile ilçelerden de hissedildi. Sarsıntı, kentte kısa süreli endişeye neden olurken, hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı atarak bir süre kar yağışı altında bekledi. Ekipler, depremin İran sırını yakın bölgelerde hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuz bir duruma rastlanmazken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

EN AZ 2 ÖLÜ, 664 YARALI

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini 664 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan 16’sının Salmas kentindeki hastaneye sevk edildiğini kaydeden Mutemediyan, 20 kişinin de yaralarının ağırlığı nedeniyle Hoy'daki hastanelere kaldırıldığını, 6 kişinin ise ameliyat edildiğini belirtti.

Yaklaşık 70 köyde hasar oluştuğunu ifade eden Mutemediyan, "Muhtemel hasarın tespiti için depremin merkez üssünden 30 kilometrelik bir yarıçapa kadar bilirkişiler gönderildi." dedi.

Artçı depremler nedeniyle Hoy ve Çaypare şehirlerindeki okulların tatil edildiği belirtildi.

AFAD BAŞKANI SEZER: ÇOK SÜKÜR OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, İran'da meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Van. Azerbaycan İran sınırında meydana gelen ve Başkale ilçemizde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası çok şükür ülkemizde olumsuz bir durum yoktur. İlgili tüm ekiplerimiz alan taramalarına devam etmektedir" dedi.

DHA