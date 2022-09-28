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Komşuda tedirgin eden anlar: Su-25 tipi savaş uçağı düştü!

Komşuda tedirgin eden anlar: Su-25 tipi savaş uçağı düştü!

Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bezmer Hava Üssü yakınlarında bir Su-25 tipi savaş uçağının iniş yaptığı sırada düştüğü aktarıldı.

Bulgaristan’da eğitim uçuşu yapan Su-25 tipi savaş uçağı düştü. Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bezmer Hava Üssü yakınlarında yerel saatle 14.00 sularında eğitim uçuşu yapan bir Su-25 tipi savaş uçağının iniş yaptığı sırada düştüğü aktarılarak, pilotun kendini uçaktan fırlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Başsavcı Sözcüsü Siyka Mileva yaptığı açıklamada, pilotun iniş yaptığı sırada uçağın kontrolünü kaybettiğini belirtti.

Bulgaristan, Belarus'un 558. Uçak Tamir Fabrikası tarafından onarılan ve modernize edilen 8 adet Su-25 savaş uçağına sahip. Bulgaristan’da en son Haziran 2021'de bir MiG-29 tipi savaş uçağı eğitim sırasında Karadeniz'e düşmüş ve pilot kazada hayatını kaybetmişti.

Etiketler komşu Su-25 Su-25 savaş
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