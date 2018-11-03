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  3. 03 Kasım 2018 09:35

Komşuları kokuya dayanamadı ! 10 gün sonra bulundu

İstanbul'da Güngören'de bir evden gelen aşırı kokular nedeniyle ihbar üzerine gelen polis ekipleri cesetle karşılaştı.

Komşuları kokuya dayanamadı ! 10 gün sonra bulundu
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İstanbul Güngören’de bir evden aşırı koku geldiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde cesetle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ekipler şahsın yaklaşık 10 gün önce öldüğünü belirledi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi Ademyavuz Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın üçüncü katındaki dairede tek başına yaşayan Asım Aktaş’ın (63) evinden aşırı koku gelmeye başladı. Yaklaşık 10 gündür Asım Aktaş’tan haber alamayan komşuları evden kötü koku gelmesi üzerine 112 acil servise durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, oturma odasında yerde yatar vaziyette bulunan Asım Aktaş’ın cansız bedeniyle karşılaştı. 

Bunun üzerine eve gelen olay yeri inceleme ekiplerinin pencereleri açılmasıyla koku mahalleyi sardı. Komşuları ve sokakta bulunan vatandaşlar, kokuyu nedeniyle burunlarını kapattı. Yapılan incelemenin ardından Asım Aktaş’ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlendi. Olay yeri incelemelerinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

Öte yandan Aktaş’ı tanıdığını belirten Ali Rıza Kaygız, "Kahveye geliyordu, beraber çay içiyorduk, muhabbet ediyorduk. Bir ara görmedim, iki üç aydır göremiyordum. ‘Memlekete gideceğim’ diyordu" dedi.

İHA

komşu , koku , ceset , polis
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