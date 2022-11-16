Komünist başkandan şoke eden kaçak elektrik itirafı

Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, katıldığı programda elektriği kaçak olarak kullandıklarını itiraf etti.

Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, Halk TV yayınına katılarak merak edilen sorulara yanıt verdi. Maçoğlu, elektrik kullanımı konusunda ise ilginç bir çıkışta bulundu.

MAÇOĞLU: FATURALARI ÖDEMİYORUZ

Yaptığı konuşmada 300 bin lira gelen elektrik faturasının 2 milyon lira gelmesinden şikayet ederek faturaları ödemediklerini ifade etti. Maçoğlu, çözüm olarak kaçak elektrik kullandıklarını söyledi.

"MERKEZDEN KESİYORLAR"

Maçoğlu sözlerinin devamında, "Şu an 9-10 yer kesildi. Bazı yerlerde bunu yapabiliyorsunuz. Ama mesela park-bahçelerde, ortak kullanım alanlarında kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz. Kaçak açıyoruz. Bu defa da merkezden kesiyorlar" dedi.

"KAÇAK KULLANIYORUZ" İTİRAFI

Moderatörün, "Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz" sözlerine ise, "Evet" diye yanıt veren Maçoğlu'nun o görüntüleri sosyal medya da izleyenleri şok etti.