Konda Anketi ''Boğaziçi'' olaylarını sordu! İşte anket sonuçları

Konda Araştırma Şirketi’nin yaptığı ankete göre, toplumun yüzde 67’si Boğaziçi protestolarını haklı bulurken; yüzde 62 de polis müdahalelerini haksız görüyor.

Konda Araştırma Şirketi, eski AK Parti milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Rektörlüğü’ne atanmasının ardından başlayan protestoları hakkında halkın nabzını yokladı. Söz konusu araştırmaya göre, toplumun yüzde 67’si öğrencileri haklı bulurken; yüzde 62 de polis müdahalelerini haksız görüyor.

TOPLUMUN YÜZDE 67’Sİ “ÖĞRENCİLER HAKLI” DEDİ

71 ilin merkez dahil 327 ilçesinde 2 bin 643 kişiyle telefonla gerçekleştirilen ankette, “Boğaziçi Üniversitesi olaylarına dair hangi görüşe katılıyorsunuz?” sorusuna yüzde 67, “Öğrenciler kayyım atamasına karşı haklı bir tepki gösteriyor” dedi.

HER 5 AK PARTİLİDEN VE HER 3 MHP’LİDEN 1’İ ÖĞRENCİLERİ HAKLI BULUYOR

Boğaziçi Üniversitesi olaylarına bakışta siyasi tercihe göre yapılan incelemeye göre de CHP ve İyi Parti seçmenlerinin yüzde 90’dan fazlası, kararsız olanların ve meclis dışındaki diğer partilerin seçmenlerinin yaklaşık olarak dörtte üçü öğrencileri haklı buluyor. Bu oran Ak Parti seçmenlerinde yüzde 17, MHP seçmenlerinde yüzde 32. Her 5 AK Partiliden ve her 3 MHP’liden 1’i bu konuda oy verdikleri partilerden farklı düşünüyor ve öğrencilerin kayyım atamasına karşı haklı bir tepki gösterdiğini düşünüyor.

POLİS ŞİDDETİNE YÜZDE 62 TEPKİLİ

Ankete katılanların yüzde 62’si, “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylar, polis müdahalesi ve gözaltılarla ilgili görüşünüzü en iyi hangisi açıklıyor?” sorusuna, “Öğrenciler demokratik haklarını kullanıyor, polis müdahalesi haksızdı” yanıtını verirken; yüzde 38, “Öğrenciler bunları hak etti, polis gereğini yaptı” yanıtını verdi.

Ankette,” Gençlerin öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını ve polis müdahalesinin haksız olduğunu diğer yaş gruplarına göre daha yüksek oranda düşünüyor. 18 – 24 yaş grubunda bulunan her 10 kişiden 7’si öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını ve polisin haksız müdahale ettiğini söylüyor. 33 – 48 yaş grubunda bulunan kişilerin yarısından fazlası polis müdahalesini haksız buluyor. 49 yaş ve üzerinde olan her 10 kişiden 6’sı da öğrencilerin demokratik haklarını kullandıklarından yana fikir beyan ediyor” bilgisi paylaşıldı.