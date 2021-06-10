KONDA erken seçim için tarih verdi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır AK Parti’nin Sedat Peker sessizliğini ve muhalefetin gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Ağırdır 2020’de seçim olabileceğini söyledi.

t24’de yer alan habere göre; 1 Kasım 2015 seçimlerinde 100 seçmenden 90’ının sandığa gittiğini, 90 kişiden de 45’nin AK Parti’ye oy verdiğini belirten KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır son araştırma sonuçlarını şöyle yorumladı:

“O 45 kişinin 36-37 kişisi AK Parti’nin çekirdek seçmeni, 8’i de sempatizan seçmeniydi. Bu 36-37 çekirdek seçmenin 22-23 aralığına kadar gerilemiş olduğu. Bu düşmüş olsa bile AK Parti çekirdek seçmen itibari ile de toplam seçmeni itibariyle de Türkiye’nin hala en önde gelen partisi. Bu 45 kişiden bu sayıya inerken eksilenler nerede dersen, eksilenler yeni bir partiye gitmiş değil. Onlar gri alanda bekliyorlar. Yeni bir siyaset onların aklını çelecek mi diye bekliyorlar.”

AK PARTİ’DEN RAHATSIZLAR

Ağırdır ayrıca şöyle konuştu: “Bütün bu hikayenin içinde Peker videoları kendi başına, seçmende çekirge gibi bir sıçrama yaratmayabilir ama bir yandan da şunu bilmiyoruz, biz kaynamakta olan suyun şu an kaç derece olduğunu bilmiyoruz. Ama evet bir şey birikiyor, AK Parti her ay minik adımlar gibi görünen ama genel toplama baktığınız zaman neredeyse 1 Kasım 2015 seçimlerindeki oyunu esas alarak oradan da neredeyse yarıya yakını olduğunu görüyoruz. Ama her ay düzenli olarak minik oranlarla devam ediyor olduğu için, bu eksilmenin ne kadarı Peker videolarıdır, ne kadarı gerçek hayatın enflasyonu, sağlık riski gibi şeylerdir orası tartışma konusu” Yüzde 10’luk bir seçmen kesiminin AK Parti’den koptuğunu söyleyen Ağırdır, “Bu videolar her ne kadar izleniyor olsa da insanların reel sorunları var ve zihinleri bununla daha çok meşgul. Burada asıl temel meselelerden biri aşağı yukarı yüzde 10’luk bir küme var. Karakteri itibariyle dindar, yaşam biçimi olarak kentli modern ve şimdiye kadar iktidar etrafında olmuş veya değmiş. Kimliğine baktığında 20 yıllık süreçte AK Parti yanında yer almış ama bugün bütün toplumun siyasi tercihlerinden ve tartışmalarından apayrı bir yerde duran bir yüzce onluk küme var. Ve o küme şu anda AK Parti’den kopmuş gibi görünüyor ama nereye varacağına dair bir emare yok. Dolayısıyla İyi Parti’nin DEVA’Nin veya Gelecek Partisi’nin şansının CHP’ye göre daha yüksek olduğu bir küme siyasetteki gelişmeleri bekliyor çünkü bu gidişattan ve AK Parti’den de rahatsız” dedi.

ERKEN SEÇİM TAHMİNİ

Muhalefetin gündeme getirdiği erken seçim tartışmaları ve iktidarın buna karşı tavrını değerlendiren Ağırdır, 2022’nin Mayıs-Kasım ayları arasında bir erken seçim ihtimali olabileceğini söyledi. İktidarın erken seçim isteme ihtimalini doğuracak 3 neden olabileceğini söyleyen Ağırdır, şöyle konuştu: “Bir, iktidarın devlet mekanizmasına hâkimiyetini kaybetmesi, burada zayıflama diyebiliriz ama henüz hâkimiyetini kaybettiği söyleyemeyiz. İki, yasa yapmak konusunda zorlanmalar, burada herhangi bir zorlanma yok, istediğini çıkarabiliyor. Üç, hayati meseleleri yönetmiyor olma hâli, evet burada giderek zorlaşıyor bu zorlanmadan dolayı bir direnç oluşacaktır, bu yarılma büyüdükçe hükümet de bu yarılmayı dinci ve şoven bir dille kapatmaya çalışıyor. Hükümet bu üç gerekli şartı 2023'e kadar yönetebileceğini düşünüyor ve riski dış dinamiklerde görüyor. 2022 Mayıs - Kasım arasında bir seçimi daha güçlü görüyorum ama bir yandan da sorunlar çoğaldıkça da içerdeki dinamikler değişebilir de. İçerdeki gerilim nedeniyle hükümet seçime gitmek zorunda kalabilir. ”