Konda'nın yeni Türkiye raporu: Ateist oranı arttı, dindar oranı azaldı

Konda araştırma şirketi 10 yıllık toplumsal değişim raporu açıkladı. Raporda 2008 ile 2018 arasında çeşitli alanlarda karşılaştırmalar yapıldı.

Raporda, hayat tarzlarının yanı sıra kimi önemli ekonomik veriler de yer aldı.

EV SAHİBİ ORANINDA DÜŞÜŞ

Rapora göre ev sahibi olan kişilerin oranı yüzde 74'ten yüzde 66'ya geriledi.

Kiracıların oranıysa yüzde 21'den yüzde 29'a çıktı. Raporda apartmanda oturanların oranının yüzde 33'ten yüzde 59'a yükselmesi de dikkat çekti.

'MUTLUYUM' DİYENLERİN ORANINDA AZALMA

Rapora göre 2008 yılında "Mutluyum" diyenlerin oranı yüzde 57'yken, bu oran 2018'de yüzde 52'ye geriledi.

Rapora göre ortalama yaş artmasına rağmen evlilerin oranı yüzde 71'den 65'e düştü.

'DİNDAR' OLDUĞUNU SÖYLEYENLER AZALDI

Rapora göre "Dindar" olduğunu söyleyenler de 10 yılda yüzde 55'ten yüzde 51'e geriledi.

"İnançlı" olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 31'den yüzde 34'e çıkarken, "Sofu" olduğunu söyleyenlerin oranıysa yüzde 13'ten yüzde 10'a düştü.

Kendisini "Ateist" olarak tanımlayanların oranı 3 kat artarak yüzde 1'den yüzde 3'e yükseldi, "İnançsız"ların oranıysa yüzde 1'den yüzde 2'ye çıktı.

'İBADET' VE 'ÖRTÜNME'

Raporda yer alan "İbadet" ve "Örtünme" bölümlerine göreyse oruç tutanların oranı yüzde 77'den yüzde 65'e geriledi.

"Başörtüsü" oranı yüzde 52'den 53'e çıkarken, "Türban" oranıysa yüzde 13'ten yüzde 9'a düştü.

GAZETE OKUMA ORANINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

2008'de gazete okuduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 61'ken, bu oran 10 yılın ardından yüzde 26'ya geriledi.

Televizyondan haber izleyenlerin oranıysa yüzde 98'den 84'e düştü.

Sosyal medya kullanım oranıysa yüzde 38'den 72'ye çıktı.





