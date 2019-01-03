Zamlar etikete yansıdı: En ucuz bira 10 TL, 70'lik rakı 142 TL
Zamlar etikete yansıdı: En ucuz bira 10 TL, 70'lik rakı 142 TL
Milli Piyango İdaresi'nden ''şaibe'' iddialarına yanıt
Milli Piyango İdaresi'nden ''şaibe'' iddialarına yanıt
İstanbul'da benzin istasyonundaki patlama kamerada
İstanbul'da benzin istasyonundaki patlama kamerada
MHP'de beklenen oldu ! O vekil disipline sevk edildi
MHP'de beklenen oldu ! O vekil disipline sevk edildi
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat ! Kira zam oranı belli oldu
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat ! Kira zam oranı belli oldu
Marketlerden sonra onlar da poşeti ücretli yaptı !
Marketlerden sonra onlar da poşeti ücretli yaptı !
Yargıdan emsal karar! Bu ilaç için ödediğiniz parayı geri alacaksınız
Yargıdan emsal karar! Bu ilaç için ödediğiniz parayı geri alacaksınız
Milyonların merakla beklediği 2018 enflasyonu açıklandı
Milyonların merakla beklediği 2018 enflasyonu açıklandı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Ocak 2019 13:41

Konda'nın yeni Türkiye raporu: Ateist oranı arttı, dindar oranı azaldı

Konda, 10 yıllık toplumsal değişim raporu yayınladı. Rapora göre ateist oranı yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarken, dindar oranı yüzde 55'ten yüzde 51'e geriledi.

Konda'nın yeni Türkiye raporu: Ateist oranı arttı, dindar oranı azaldı
A+ A-

Konda araştırma şirketi 10 yıllık toplumsal değişim raporu açıkladı. Raporda 2008 ile 2018 arasında çeşitli alanlarda karşılaştırmalar yapıldı. 

Raporda, hayat tarzlarının yanı sıra kimi önemli ekonomik veriler de yer aldı.

EV SAHİBİ ORANINDA DÜŞÜŞ

Rapora göre ev sahibi olan kişilerin oranı yüzde 74'ten yüzde 66'ya geriledi.

Kiracıların oranıysa yüzde 21'den yüzde 29'a çıktı. Raporda apartmanda oturanların oranının yüzde 33'ten yüzde 59'a yükselmesi de dikkat çekti.

'MUTLUYUM' DİYENLERİN ORANINDA AZALMA

Rapora göre 2008 yılında "Mutluyum" diyenlerin oranı yüzde 57'yken, bu oran 2018'de yüzde 52'ye geriledi. 

Rapora göre ortalama yaş artmasına rağmen evlilerin oranı yüzde 71'den 65'e düştü.

'DİNDAR' OLDUĞUNU SÖYLEYENLER AZALDI

Rapora göre "Dindar" olduğunu söyleyenler de 10 yılda yüzde 55'ten yüzde 51'e geriledi.

"İnançlı" olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 31'den yüzde 34'e çıkarken, "Sofu" olduğunu söyleyenlerin oranıysa yüzde 13'ten yüzde 10'a düştü.

Kendisini "Ateist" olarak tanımlayanların oranı 3 kat artarak yüzde 1'den yüzde 3'e yükseldi, "İnançsız"ların oranıysa yüzde 1'den yüzde 2'ye çıktı.

'İBADET' VE 'ÖRTÜNME'

Raporda yer alan "İbadet" ve "Örtünme" bölümlerine göreyse oruç tutanların oranı yüzde 77'den yüzde 65'e geriledi. 

"Başörtüsü" oranı yüzde 52'den 53'e çıkarken, "Türban" oranıysa yüzde 13'ten yüzde 9'a düştü.

GAZETE OKUMA ORANINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

2008'de gazete okuduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 61'ken, bu oran 10 yılın ardından yüzde 26'ya geriledi.

Televizyondan haber izleyenlerin oranıysa yüzde 98'den 84'e düştü.

Sosyal medya kullanım oranıysa yüzde 38'den 72'ye çıktı.
 
 
 

dindar , anket , ateist , araştırma , konda
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM