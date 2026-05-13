Konkordato kuralları değişti, başvurularda yeni dönem başladı!

Adalet Bakanlığı, konkordato taleplerinde sunulacak belgelere ilişkin yönetmelikte kritik bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, bağımsız denetime tabi şirketler için Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) uygun rapor hazırlama zorunluluğu getirildi.

Şirketlerin borçlarını yapılandırmak için başvurduğu konkordato sürecinde şeffaflık ve denetim kriterleri sıkılaştırıldı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik değişikliği, 13 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, özellikle finansal raporların hazırlık süreci ve denetim standartlarına yeni bir boyut getiriyor.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere "TMS" Zorunluluğu

Yeni yönetmeliğe göre, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından belirlenen bağımsız denetime tabi şirketler, konkordato talebiyle sunacakları finansal raporları artık Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) uygun şekilde hazırlamak zorunda kalacak. Bağımsız denetim kapsamında olmayan büyük ve orta ölçekli işletmeler (BOBİ) için ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri esas alınmaya devam edilecek.

Makul Güvence Raporu Artık İki Nüsha

Konkordato başvurularının en kritik belgelerinden biri olan "makul güvence veren denetim raporu" için de yeni bir format belirlendi. Düzenlemeyle birlikte bu raporun artık iki nüsha olarak hazırlanması şartı getirildi. Ayrıca, bağımsız denetim kuruluşlarına, imzaladıkları sözleşmeleri ve hazırladıkları raporları belirli bir süre içinde Kuruma bildirme zorunluluğu eklendi.

Yürürlüğe Girdi: Hükümleri Adalet Bakanı Yürütecek

Başvurulardaki mali verilerin doğruluğunu daha sıkı kontrol etmeyi amaçlayan yönetmelik, yayımlandığı andan itibaren geçerli oldu. Konkordato süreçlerinde suistimalleri önlemeyi ve alacaklı haklarını korumayı hedefleyen bu değişikliğin hükümleri Adalet Bakanı tarafından yürütülecek. İş dünyasının ve hukuk çevrelerinin yakından takip ettiği bu düzenleme, mali tabloların güvenilirliğini artırmayı amaçlıyor.