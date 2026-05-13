  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Konkordato kuralları değişti, başvurularda yeni dönem başladı!

Konkordato kuralları değişti, başvurularda yeni dönem başladı!

Konkordato kuralları değişti, başvurularda yeni dönem başladı!
Güncelleme:

Adalet Bakanlığı, konkordato taleplerinde sunulacak belgelere ilişkin yönetmelikte kritik bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, bağımsız denetime tabi şirketler için Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) uygun rapor hazırlama zorunluluğu getirildi.

Şirketlerin borçlarını yapılandırmak için başvurduğu konkordato sürecinde şeffaflık ve denetim kriterleri sıkılaştırıldı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik değişikliği, 13 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, özellikle finansal raporların hazırlık süreci ve denetim standartlarına yeni bir boyut getiriyor.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere "TMS" Zorunluluğu

Yeni yönetmeliğe göre, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından belirlenen bağımsız denetime tabi şirketler, konkordato talebiyle sunacakları finansal raporları artık Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) uygun şekilde hazırlamak zorunda kalacak. Bağımsız denetim kapsamında olmayan büyük ve orta ölçekli işletmeler (BOBİ) için ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri esas alınmaya devam edilecek.

Makul Güvence Raporu Artık İki Nüsha

Konkordato başvurularının en kritik belgelerinden biri olan "makul güvence veren denetim raporu" için de yeni bir format belirlendi. Düzenlemeyle birlikte bu raporun artık iki nüsha olarak hazırlanması şartı getirildi. Ayrıca, bağımsız denetim kuruluşlarına, imzaladıkları sözleşmeleri ve hazırladıkları raporları belirli bir süre içinde Kuruma bildirme zorunluluğu eklendi.

Yürürlüğe Girdi: Hükümleri Adalet Bakanı Yürütecek

Başvurulardaki mali verilerin doğruluğunu daha sıkı kontrol etmeyi amaçlayan yönetmelik, yayımlandığı andan itibaren geçerli oldu. Konkordato süreçlerinde suistimalleri önlemeyi ve alacaklı haklarını korumayı hedefleyen bu değişikliğin hükümleri Adalet Bakanı tarafından yürütülecek. İş dünyasının ve hukuk çevrelerinin yakından takip ettiği bu düzenleme, mali tabloların güvenilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı
Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı
Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi
Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi
İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada!
İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada!
Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!
Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!
İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi
İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi
Hande Erçel'den sürpriz karar! Tek kalemde silip attı!
Hande Erçel'den sürpriz karar! Tek kalemde silip attı!
Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City finalde! Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı
Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City finalde! Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı
Etiketler konkordato konkordato yönetmeliği Resmi Gazete konkordato belgeleri bağımsız denetim raporu vergi usul kanunu adalet bakanlığı yönetmelik şirket yapılandırma makul güvence raporu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İSKİ'den milyonları ilgilendiren fatura açıklaması: ''Su elektrikten pahalı'' iddialarına yanıt! İSKİ'den milyonları ilgilendiren fatura açıklaması: ''Su elektrikten pahalı'' iddialarına yanıt! Samsun'da sel felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı, okullar 1 gün tatil edildi! Samsun'da sel felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı, okullar 1 gün tatil edildi! Yeni doğan bebeğini çöpe atan 20 yaşındaki kadının cezası belli oldu! Mahkemeden emsal karar! Yeni doğan bebeğini çöpe atan 20 yaşındaki kadının cezası belli oldu! Mahkemeden emsal karar! Şişli Belediyesi'nde kayyum değişti! Şişli Belediyesi'nde kayyum değişti! İstanbul'da bodrum katında korkutan yangın: 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı! İstanbul'da bodrum katında korkutan yangın: 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı! 29 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: Sahte çağrı merkeziyle 102 milyon TL vurgun! 29 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: Sahte çağrı merkeziyle 102 milyon TL vurgun! Teklif Meclis'te! Şehit ailelerine çifte maaş ve onursal kimlik geliyor! Teklif Meclis'te! Şehit ailelerine çifte maaş ve onursal kimlik geliyor! Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan adaya veda etmek zorunda kaldı! Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan adaya veda etmek zorunda kaldı! 2026 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu! 2026 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu! Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı
Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında! Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında! İstanbul'da bıçaklı çocuk dehşeti! Önce bir kediyi bıçakladılar ardından bir kadını tehdit ettiler! İstanbul'da bıçaklı çocuk dehşeti! Önce bir kediyi bıçakladılar ardından bir kadını tehdit ettiler! Hıdırellez dileklerini dalgıçlar topladı... Vatandaşların dilekleri bir bir ifşa oldu Hıdırellez dileklerini dalgıçlar topladı... Vatandaşların dilekleri bir bir ifşa oldu