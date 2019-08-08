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  3. 08 Ağustos 2019 22:43

Konseri iptal edilmişti... O başkandan davet...

Konseri “Her şey çok güzel olacak” dediği için iptal edilen Selçuk Balcı'ya o başkandan davet geldi. Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Malatya'daki konseri iptal edilen Selçuk Balcı'yı ilçeye davet etti.

Konseri iptal edilmişti... O başkandan davet...
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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Malatya Şenlikleri kapsamında konser verecek olan Türk Halk Müziği sanatçısı Selçuk Balcı’nın konseri iptal edildi.

Selçuk Balcı, gazetemize yaptığı açıklamada süreci şu sözlerle anlattı: Sebebini bile açıklayamadıkları bir konser iptali kararıyla karşı karşıyayız.

Balcı'ya Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'tan davet geldi.

Kızıldaş; Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'daki konserinizin iptal edilmesini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Türküler Diyarı Arguvanımızda sizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

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