Konseri iptal edilmişti... O başkandan davet...

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Malatya Şenlikleri kapsamında konser verecek olan Türk Halk Müziği sanatçısı Selçuk Balcı’nın konseri iptal edildi.
Selçuk Balcı, gazetemize yaptığı açıklamada süreci şu sözlerle anlattı: Sebebini bile açıklayamadıkları bir konser iptali kararıyla karşı karşıyayız.
Balcı'ya Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'tan davet geldi.
Kızıldaş; Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'daki konserinizin iptal edilmesini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Türküler Diyarı Arguvanımızda sizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.
Malatya'daki konserinizin iptal edilmesini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Türküler Diyarı Arguvanımızda sizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. @selcukbalcii pic.twitter.com/lctsheixQT— Mehmet Kızıldaş (@mehmtkizildas) August 7, 2019