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  3. 12 Aralık 2018 16:42

Kontrolden çıkıp dereye uçtu !

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan bir araç dereye uçtu. Otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkıp dereye uçtu !
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Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde, kontrolden çıkarak dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa Viranşehir-Diyarbakır karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Viranşehir yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen .. .. .. plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dereye devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Dereye devrilen otomobil ise çekiciyle sudan çıkarıldı.

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