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Konut fiyatlarında rekor artış! İşte en fazla artış yaşayan ilimiz...

Konut fiyatlarında rekor artış! İşte en fazla artış yaşayan ilimiz...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı.

Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 oranında artarak 628,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 174,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 54,0 oranında artış gösterdi.

KASIM AYINDA EN FAZLA ARTIŞ ANKARA'DA
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 3,9, 4,5 ve 4,3 oranlarında artış gözlendi.

YILLIK ARTIŞ EN FAZLA İSTANBUL'DA
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 186,3, 181,6 ve 176,0 oranlarında artış gösterdi.

Etiketler il artış konut
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