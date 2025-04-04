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Konut veya iş yeri... Gayrimenkul alım satımında yeni dönem Pazartesi başlıyor

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Yeni yıl ile birlikte başlayan kiralık mülklerde zorunlu hale gelen ilanlardaki yetkilendirme uygulaması, 7 Nisan Pazartesi itibariyle satılık iş yerlerinde de hayata geçecek.

Yeni uygulama ile sahtekarlık ve dolandırıcılığın önüne geçildiğini aktaran Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, "Yetkilendirme yönetmeliğimiz 5 Haziran 2018 tarihinde hayata geçti. Bununla beraber gerekli kriterleri yerine getiren meslektaşlarımız Yetki Belgesi almak için Ticaret İl Müdürlükleri’ne müracaat etti. Yetki Belgesi olan emlak ofisleri, vatandaşlarımızla yetkilendirme sözleşmesi yapıp ilanları girmeye başladılar. Öncelikle 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık gayrimenkullerde kademeli olarak hayata geçti. Bununla beraber hem bilgi kirliliği hem de sahtekarlık ve dolandırıcılığın önüne geçilmiş oldu. Vatandaşlar yetki belgesi olan ofislere ilanlar için yetki verdiler. Emlakçı arkadaşlar, yetki almış olduğu yerlerin ilanını girecek. Hem vatandaşlar hem bizler açısından hem de mülk sahipleri açısından güvenilir bir ortam oluşturulmuş oldu" dedi.

Kiralık gayrimenkullerde geçerli olan yetkilendirme uygulamasının 7 Nisan’dan itibaren satılık iş yerlerinde de hayata geçeceğini vurgulayan Başkan Atasoy, "Ticaret Bakanlığı bunu kademeli olarak hayata geçirdi. Öncelikle 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık mülklerde hayata geçti. 7 Nisan itibarıyla da satılık iş yerlerinde hayata geçirilecek. Haziran ayı itibarıyla da hem kiralık hem satılık konut ve iş yerlerinde uygulamanın hayata geçeceği kanaatindeyiz. Bundan sonraki sistemde ilan platformlarında özellikle güvensiz ve sahte hesaplarla ilan girilemeyecek. Artık Yetki Belgesi olan emlak ofisleri ilan girebilecek. Vatandaşlar da belgesi olan emlak ofislerine yetki verecek. Yetkisiz kimse ilan giremeyecek. Hem vatandaşlar hem bizler hem de mülk sahipleri açısından güvenilir bir ortam olacağı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler Gayrimenkul satışları konut arsa iş yeri İlan yeni düzen
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