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  3. 13 Nisan 2020 16:37

''Konya Emniyeti düşünsün'' dedi yakalanınca özür diledi !

Konya'da plakalarını sökerek trafikte seyreden ve "bu saatten sorna Konya Emniyeti düşünsün" diyerek paylaşımda bulunan sürücü yakalandı.

''Konya Emniyeti düşünsün'' dedi yakalanınca özür diledi !
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Konya’da, plakalarını söktüğü otomobille trafikte seyreden ve 'bu saatten sonra Konya Emniyeti düşünsün' diyerek sosyal medyada paylaşım yapan sürücü yakalandı. Emniyete götürülen sürücüye 7 bin 500 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün plakaları söktükleri otomobil ile trafikte seyreden ve bu anları 'Bu saatten sonra Konya Emniyeti düşünsün' diyerek sosyal medyada paylaşan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Polis, videoda gösterilen plakadan yola çıkarak paylaşımda bulunan kişiye kısa sürede belirleyip, yakaladı. Polis merkezine götürülen kişiye 'trafik yönünden ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan' toplamda 7 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Konya Emniyeti tarafından paylaşılan videoda polislerden özür dileyen kişi, "Konya Emniyetinden, polis abilerimden ve ablalarımdan özür diliyorum. Gerçekten bu derecede bir hata olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi. 

DHA

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