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  3. 09 Eylül 2019 20:23

Konya şehidini uğurladı

Hakkari'de PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Konya şehidini uğurladı
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Hakkari'de PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sarı'nın naaşı, Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınarak  silah arkadaşlarının omuzlarında Musalla Mezarlığı'na getirildi.

Bu sırada, geçen yıl Zeytin Dalı harekatında şehit olan Jandarma  Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un babası Ahmet Koç da şehidin babası Erol ile  annesi Gülizar Sarı'ya teselli vererek, tabuta sarıldı.

Sarı'nın cenazesi, ikindi vakti İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun  kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları ile Konya Valisi Cüneyt  Orhan Toprak, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Büyükşehir  Belediye Başkanı Uğur Ibrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma  Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, 3. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel  ile vatandaşlar katıldı.

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