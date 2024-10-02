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Konya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Konya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
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Konya'nın Selçuklu İlçesi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Konya gece yarısı 3,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

AFAD'ın verilerine göre, Konya'nın Selçuklu İlçesi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 00.56 sularında ve yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem can ya da mal kaybına yol açmadı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler konya deprem deprem oldu konya'da deprem
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