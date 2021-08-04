Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı

Konya'da geçtiğimiz cuma günü Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta aynı aileden 7 kişiyi öldüren zanlı yakalandı.

Konya'da geçtiğimiz cuma günü Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana gelen olayda Mehmet A., bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Saldırıda Yaşar D., eşi İpek D. (62), çocukları Serap D. (36), Serpil D. (32), Sibel D. (30), Metin D. (45) ve Barış D. (35) yaşamını yitirdi.

EVİ ATEŞE VERMEK İSTEDİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı incelemede, Mehmet A.'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini saptadı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Mehmet A., kiraladığı aracı, kaçtığı kent merkezinden 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın eteğinde bulunan Bozkır ilçesinde mahallenin yakınına bıraktı; olayın ardından 45 dakikada mahallesine ulaştığı belirtildi. Saldırının ardından da bu dağlık alanda Cinayet Büro Amirliği ve özel harekat ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) katıldığı arama çalışması başlatıldı.

BOŞ EVLERE BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'ne atanan Arif Özdemir, İl Jandarma Komutanlığı yardımcıları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı üst düzey yöneticilerinin katıldığı bölgede yürütülen çalışmalarda, kokuya duyarlı eğitimli köpek ile insansız hava aracıyla da arama yapıldı. Bunun yanı sıra özel harekat ve JASAT, hem A.'un akrabalarının evlerinde hem de bölgedeki bazı mahallelerdeki sahibi il veya yurt dışında olan ve uzun süredir kullanılmadığı için boş olan evlere baskın yapıp, arama gerçekleştirdi.

OLAYLA İLGİLİ 10 KİŞİ TUTUKLANDI

D. ailesi cinayetinde önceki gün de aralarında Mehmet A.'un eşi, ablası, annesi ve babasının da olduğu 14 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.