Konya'da korkutan deprem

AFAD, Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem Antalya, Aksaray ve Isparta'da da hissedildi.



AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Konya'nın Meram ilçesinde saat 20:43'te 5.1 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.61 km olarak açıklandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.