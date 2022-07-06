Konya'da öldürülen doktor haberleri için RTÜK'ten yayın yasağı

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan olay sonrası olaya ilişkin yayın yasağı getirdiğini açıkladı.

Konya'da, Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem K.'yı tabancayla başına ateş ederek öldürmüş, saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip hayatına son vermişti.

Türk Tabipleri Birliği, iki günlük grev kararı alırken; Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) olaya ilişkin haberlere yayın yasağı getirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Konya Şehir Hastanesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/2828 sayılı kararı ile yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyaya, olaya ilişkin haberlere yönelik yayın yasağı kararı getirilmiştir."