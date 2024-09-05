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Konya'da polislere silahlı saldırı: 2 yaralı

Konya'da polislere silahlı saldırı: 2 yaralı
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Konya'da çalıntı olduğu bildirilen araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına almak isteyen polislere araç içerisindeki şahıslar tarafından ateş açıldı. Olayda 2 polis memuru yaralandı.

Konya’da hırsızlık şüphelisi olarak değerlendirilen 2 kişinin polis memurlarına ateş açarak kaçtığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Konya'da polislere silahlı saldırı: 2 yaralı - Resim : 1Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Fırat Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi olarak değerlendirilen 06 DZ ... plakalı hafif ticari araç trafik ışıklarında durunca arkadan gelen polis ekibi şüphelileri yakalamak istedi. Bu sırada araçtaki şüpheliler Özcan C. ve Mustafa S. polis ekiplerine ateş açarak kaçtı. Olayda polis memuru S.Ü. ve B.K. yaralandı. Şüpheliler Özcan C. ve Mustafa S. ise çevreyi ablukaya alan ve sıkı denetimler yapan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da polislere silahlı saldırı: 2 yaralı - Resim : 2Olay anı ise KGYS kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli aracın yanına gelen polis memurlarına ateş edilmesi ve şüphelilerin kaçması yer alıyor.

İHA

Etiketler konya konya polise saldırı konya silahlı saldırı
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