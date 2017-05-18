Konya'da tombala operasyonu

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi Nalçacı Caddesi'ndeki bir işmerkezinin 2'nci katında bulunan tabelasız bir işyerinde tombala oynatıldığı ihbarını aldı. Yapılan fiziki takibin ardından polis, gece saatlerinde işyerine baskın düzenledi. Polisin baskınların önlemek için işyerinin giriş kısmına yapılan demir kapı çilingir tarafından açılarak içeri girildi. Baskında 3'ü kadın, 10 kişi gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda ise 1 tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı, pinpon topu ele geçirildi. Şüphelilerin ayrıca baskın sırasında tombala makinesinin motor kısmını camdan yola attıkları belirtildi.



Şüphelilere 'Kabahatler Kanunu'na' göre toplam 2 bin 190 lira para cezası kesildi. İşyeri sahibi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı' gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.





























