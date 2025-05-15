Konya'daki 5.2'lik deprem sonrası uzmanlardan ilk yorum: ''Bir şehir efsanesi çöktü''

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklama geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.46'da merkez üssü Kulu ilçesi Kırkuyu Mahallesi olan 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde hissedilirken, kısa süren sarsıntıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı.

Paniğe neden olan depremin ardından uzmanlardan ilk değerlendirmeler geldi.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından şunları kaydetti: "Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 deprem oldu. Büyük ihtimalle deprem verev doğrultu atımlı Tuz Gölü Fay Zonu içerisinde. Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi. Sevgiyle."

PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya’nın Kulu ilçesinden geçen, Kulu-Tavşancalı Kırığı üzerinde olan M5,2’lik küçük deprem Kulu ile dolayda olan depremin kaynağıdır. Kulu-Tavşancalı kırığı, Tuz Gölü Kırık kuşağının bir parçasıdır. Kırık Ankara’ya doğru uzandığı, odağı sığ olduğundan Ankara sarsılmıştır. Daha büyük deprem beklemiyorum." dedi.

PROF. DR. YAŞAR EREN

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin Tuz Gölü Fay Zonu’nda meydana geldiğini açıklayan Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, “Bu deprem, Tuz Gölü Fay Zonu’nun kuzeybatı ucunda. Kulu'nun kuzeyinde oluşmuş bir deprem. Sığ odaklı bir deprem. Tuz Gölü Fay Zonu, Türkiye fay hattı haritasında görünen 7'ye varan büyüklükte deprem üretebilecek bir fayımız. Yapılan araştırmalarda Tuz Gölü Fay Zonu, aktif ve Türkiye fay haritasında yer alıyor. Bu deprem de en kuzeybatı ucunda oluşmuş, odak mekanizması çözümüne göre de normal bir fay üzerinde oluşmuş bir deprem” dedi.

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ

Prof. Dr. Osman Bektaş, Konya'daki depremle ilgili olarak ''Tuz Gölü'nün oluşumundan sorumlu levha içi fay sisteminde gelişmiştir. 2023 Maraş depremlerinden sonra hareketlilik artmıştır. Çok yavaş hareket eden fay sisteminde son 50 yıl içerisinde 4-5,7 depremler izlensede 6 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahiptir.'' ifadelerini kullandı.

PROF DR. ŞÜKRÜ ERSOY

Prof. Dr. Şükrü Ersoy deprem riski düşük olduğu bilinen Konya ile ilgili ''Bir şehir efsanesi çöktü'' ifadelerini kullandı. Konya’nın tamamen depremden muaf bir bölge olarak görülmesinin doğru olmadığını vurgulayan Ersoy, “Konya en güvenli yer, deprem olmaz düşüncesi burada çöküyor. Bir şehir efsanesi burada çöktü. Konya'nın tamamen depremden arınmış bölge olduğunu söylemek zordu zaten bunu yaşayarak gördük. Elbette tarihte büyük depremler nadir görülmüş olabilir ama bu insanları yanıltmasın. Kuğu çevresi, Tuz Gölü’nden geçen fay zonu gibi alanlar deprem üretme potansiyeline sahip. Bu açıdan bakıldığında yaşanan sarsıntı sürpriz değil” dedi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, depremin öncü bir sarsıntı olup olmadığına dair soruları da yanıtlayan Prof. Dr. Ersoy, “5,2 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği fay, çok aktif bir fay gibi görünmüyor. Bu nedenle şu an için daha büyük bir depremin habercisi olduğu söylenemez. Artçı sarsıntıların izlenmesi önemli. Ancak şu aşamada 'öncü deprem' yorumları spekülatif olur” ifadelerini kullandı.