Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roket düştü !
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roket düştü !
Tarihi adım ! Kim Jong-un Güney Kore liderini davet etti
Tarihi adım ! Kim Jong-un Güney Kore liderini davet etti
Sınırda düşen helikotper hareketliliği
Sınırda düşen helikotper hareketliliği
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
DEAŞ'a eş zamanlı baskın: 31 kişi gözaltında
DEAŞ'a eş zamanlı baskın: 31 kişi gözaltında
Türk vatandaşlarına vize müjdesi !
Türk vatandaşlarına vize müjdesi !
Meteoroloji saat verdi ! Yağış geliyor...
Meteoroloji saat verdi ! Yağış geliyor...
Şarbon paniği ! Kesip mahalleye dağıttı...
Şarbon paniği ! Kesip mahalleye dağıttı...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 10 Şubat 2018 17:33

Köpek balığı kıyıya vurdu !

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 metre boyundaki "camgöz" cinsi köpek balığı kıyıya vurdu.

Köpek balığı kıyıya vurdu !
A+ A-

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaklaşık 2 metre boyundaki ‘camgöz’ cinsi köpek balığı kıyıya vurdu. 4 ay içinde kıyıya vuran dördüncü köpek balığını görenler şaşkına döndü.

Sabah saatlerinde Keykubat Plajı’nda sahile vurduğu tahmin edilen ’camgöz’ cinsi köpek balığı leşi görenleri şaşırttı. Sabah sahil kenarında yürüyüş yapan Bekir Pir, köpek balığını görerek durumu belediye yetkilerine bildirdi. Çürümeye yüz tutmuş yaklaşık 2 metre boyundaki balığı gören bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekti. Olay yerine gelen Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpek balığını tahtadan sedye yaparak güçlükle kamyonete taşıdı.

4 AY İÇİNDE 3 KÖPEK BALIĞI DAHA KIYIYA VURMUŞ

Köpek balığının açık denizde avcılık yapan balıkçıların ağına takılarak öldüğünü ve denize atıldığını tahmin ettiklerini söyleyen Alanya Belediyesi yetkilileri, 4 ay içinde telef olan ‘camgöz’ cinsi 3 köpek balığının daha ilçenin farklı bölgelerinde kıyıya vurduğunu belirtti.

antalya , köpek balığı , camgöz , kıyı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM