Antalya’nın Alanya ilçesinde yaklaşık 2 metre boyundaki ‘camgöz’ cinsi köpek balığı kıyıya vurdu. 4 ay içinde kıyıya vuran dördüncü köpek balığını görenler şaşkına döndü.

Sabah saatlerinde Keykubat Plajı’nda sahile vurduğu tahmin edilen ’camgöz’ cinsi köpek balığı leşi görenleri şaşırttı. Sabah sahil kenarında yürüyüş yapan Bekir Pir, köpek balığını görerek durumu belediye yetkilerine bildirdi. Çürümeye yüz tutmuş yaklaşık 2 metre boyundaki balığı gören bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekti. Olay yerine gelen Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpek balığını tahtadan sedye yaparak güçlükle kamyonete taşıdı.

4 AY İÇİNDE 3 KÖPEK BALIĞI DAHA KIYIYA VURMUŞ

Köpek balığının açık denizde avcılık yapan balıkçıların ağına takılarak öldüğünü ve denize atıldığını tahmin ettiklerini söyleyen Alanya Belediyesi yetkilileri, 4 ay içinde telef olan ‘camgöz’ cinsi 3 köpek balığının daha ilçenin farklı bölgelerinde kıyıya vurduğunu belirtti.