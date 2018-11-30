Köpek işçinin kulağını parçaladı

Kastamonu’da çalıştığı fabrikaya ait köpeğin saldırısı sonucu işçinin kulağı parçalandı.

Edinilen bilgiye göre Seydiler’de bir fabrikada işçi olarak çalışan Hamdi Aydın, fabrikaya ait köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısı sonucu kulağı parçalanan işçi Hamdi Aydın, diğer işçilerin yardımıyla köpeğin elinden kurtuldu. Yaralanan Hamdi Aydın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince

Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.