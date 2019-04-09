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  3. 09 Nisan 2019 21:14

Köpek yavrularını ezen öğretmene soruşturma

Adana'da anne köpeğin emzirdiği 2 yavruyu otomobille ezdiği iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Köpek yavrularını ezen öğretmene soruşturma
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Adana'da anne köpeğin emzirdiği 2 yavruyu otomobille ezdiği öne sürülen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,  kentte bir öğretmenin aracının altında kalan 2 köpeğin telef olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "annelerinden süt emen yavru köpekleri ezdiği" iddia  edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde, yolda emzirdiği 2 yavrusu  otomobilin çarpması sonucu telef olan köpeğin, kazanın ardından  yaşadığı  çaresizlik kameralara yansımıştı.

AA

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