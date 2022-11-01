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Köpek zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Köpek zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 köpeğin zehirlenmesi ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 köpeğin zehirlenmesi ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Konacık Mahallesi Pedasa Caddesi üzerinde çevre sakinleri tarafından bakılan 2 köpek, vatandaşlar tarafından yol ortasında ve kaldırımda hareketsiz halde bulunmuştu. Bodrum Belediyesi Petbulance ekibi tarafından yapılan incelemede 2 köpeğin de öldüğü belirlenmişti. Ertesi gün, bölgede bir köpek daha ölü bulundu.
Zehirleme olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından pazarcılık yaptığı öğrenilen H.T. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şüphelinin, ifadesinde köpeklerin tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle zehirlediğini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamların karşısına çıkarılan şahıs, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Etiketler köpek zehirlenme
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