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  3. 02 Ağustos 2017 17:48

Köpekle uyuyan çocuk görevleri duygulandırdı

İstanbul Beşiktaş'ta köpekle birlikte sarılarak uyuyan genç görenleri duygulandırdı.

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İstanbul Beşiktaş’ta kaldırımda köpeğe sarılarak uyuyan çocuk yürekleri burktu. Cep telefonuna yansıyan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

İstanbul Beşiktaş iskelesi karşısındaki otobüs duraklarının yanındaki kaldırımda köpeğe sarılarak uyuyan evsiz çocuk izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Yanlarından geçen vatandaşların arasında hiç kimseye aldırış etmeyen çocuk yürekleri burktu. Çocuğun sokak köpeğine sarılıp yattığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA

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