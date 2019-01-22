Köpekler böyle ölüme terkedildi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sırtlarında uyuşturucu olduğu tahmin edilen iğneler bulunan onlarca yavru köpek bulundu. Çok sayıda köpeğin katledildiği belirlenirken sağ kalıp ölüme terk edenlerin yardımına ise hayvanseverler koştu.

Olay, geçtiğimiz hafta Acıpayam ilçesi Sırçalık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Dağlık arazilerin bulunduğu bölgede yavru köpeklerin bulunduğunu fark eden vatandaşlar, köpeklerin bazılarının öldüğünü, ölenlerin sırtlarında iğnelerin bulunduğunu, hayatta kalanların ise aç susuz kaldığını fark etti. Durumu sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, hayatta kalan ve bazılarının sırtlarında iğne bulunan köpekler için yardım istedi.

Çok sayıda yavru köpeğin kapalı kasa bir kamyonetle bölgeye atılıp gittiği iddia edildi.

"HAYATTA KALANLARI YAKALAYIP GÖTÜRÜYORUZ"

Durumu öğrenip köpeklere yardım etmek için bölgeye gelen Salda Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği (DOHAK) Başkanı Mesut Çal, hayatta kalan köpekleri alarak barınağa götürdüklerini belirterek, "Bizim sosyal medyada hayvanları koruma sayfamız var, bu köpekleri gören vatandaşlar oraya mesaj attı. Durumu öğrenince hemen geldik, köpeklerin çoğu ölmüş, hayatta kalanlar ise yollarda tarlalarda yaşamaya çalışıyor. Yakaladığımızı barınağa götürüyoruz. Dağda kaldıkları için vahşileşmişler o yüzden yakalamak kolay olmuyor. Enselerinden tutarak yakalayabiliyoruz" dedi.

"SİLAHLA ANESTEZİK İĞNE ENJEKTE ETMİŞLER"

Köpeklere özel izinle alınabilen anestezik iğne enjekte edildiği iddia eden Çal, "Telef olan köpeklerin sırtında iğneler hala duruyor. Yaşayanların ise her yeri kan, iğne onlara yapılmış. Bu iğne özel izin ile alınabilen, silahı olan anestezik uyuşturucu bir iğne, narkotik malzeme olarak kullanılıyor. Veteriner hekim dışında kullanan, uyuşturucu madde taşımaktan ceza alır. Hepsini silahla iğneleyip bayıltmışlar, onlarcası telef olmuş" diye konuştu.

Çal, durumu jandarma ekiplerine bildirdiğini belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.