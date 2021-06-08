Korkmaz'ın otelinde kaldığı iddia edilen Esat Toklu'dan Sedat Peker'e suç duyurusu

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, kendisi hakkında bazı iddialarda bulunan Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelde ücretsiz kaldığı ve BMW'ye bindiği gibi iddialarda bulunan Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Korkmaz'ın otelinde 2020 Eylül'de ailesi ile birlikte konakladığını ve 35 bin lira ödediğini belirten Toklu, buna ilişkin banka dekontunu da ek olarak sundu.

Otel lobisinde ayaküstü Sezgin Baran Korkmaz ile tanıştırıldığını da söyleyen Toklu, “2-3 dakika süren bir konuşma ve tanışmamız oldu. Daha sonra bana cep telefonundan kendini tanıtan bir mesaj gönderdi. Devamında da tebrikleşme mesajı dışında kendisiyle bir diyaloğum ve yüz yüze bir temasım olmamıştır” dedi.

Peker'in videosuna erişim engeli de isteyen Toklu, bir dilekçe de HSK'ya vererek, kendisi hakkında da soruşturma yapılmasını talep etti.

PEKER “GÜÇ ZEHİRLENMESİ” DEDİ

Suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı 9. videoda Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu hakkında da çeşitli iddialarda bulunmuştu. Peker, Toklu'nun firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki lüks otelinde ücret ödemeden kaldığını öne sürmüş, “Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Ankara hani İçişleri Bakanlığı'nın koyduğu yasakları kaldıran makam var ya o. Bu adam o kadar rahat bir adam ki sıfır X5 ile görevine gidip geliyor. Güç zehirlenmesi böyle bir şey” demişti.

“PARASINI ÖDEDİM “

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Peker hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına “iftira, hakaret, kişisel verileri ele geçirmek” gibi suçlardan suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Peker'in iddialarına ilişkin beyanlara yer veren Toklu, “Adı geçen otele 2020 yılı Eylül ayının sonlarına doğru ailemle tatil yapmak için gittim. Pandemi ve yaz tatil sezonunun sonu olması nedeniyle otel fiyatları da o dönemde uygun olduğu için rezervasyonu çok önceden bu tarihe yapmıştım. Konaklama bedeli olan 35 bin lirayı otelin hesabına şahsi hesabımdan gönderdim. Buna dair dekont ektedir. Otelde kimsenin misafiri olarak kalmadım” dedi.

“KORKMAZ İLE AYAKÜSTÜ TANIŞTIRILDIM”

Videodaki iddiaların tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirten Toklu, “Videolardan sonra yaptığım araştırmalarda otelin sahibinin Kırgız asıllı bir iş adamı olduğunu öğrendim. Videoda adı geçen Sezgin Baran Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım. Ayaküstü 2-3 dakika süren bir konuşma ve tanışmamız oldu. Daha sonra kendisi bana cep telefonundan kendini tanıtan bir mesaj gönderdi. Devamında da tebrikleşme mesajı dışında kendisiyle bir diyaloğum ve yüz yüze bir temasım olmamıştır” ifadelerini kullandı.

“YARGILAMA YETKİM YOK”

Toklu, dilekçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından verilen pasaport iptal kararlarını kaldırdığı iddialarına de değinerek, “Sezgin Baran Korkmaz hakkında pasaport iptaline karşı Ankara İdare Mahkemelerinde açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Ben 20 Temmuz 2016 yılından bu yana açılan pasaport iptallerine yönelik hiçbir davaya bakmadım. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı olarak yargılama yetkim de bulunmamaktadır” dedi.

KENDİSİ İÇİN SORUŞTURMA İSTEDİ

Dilekçesinde, sıfır BMW'ye bindiği iddialarına ilişkin olarak da Toklu, “Bahse konu araç 2014 modeldir. 2018 yılında 321 bin liraya aldım. Aracıma ilişkin mal beyanımı da HSK'ya sundum” ifadelerini kullandı. Toklu'nun ayrıca HSK 1. Dairesi'ne de gerekli incelemelerin yapılması için dilekçe verdiği öğrenildi.

ERİŞİM YASAĞI TALEBİ

Toklu'nun ayrıca Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurarak, isminin geçtiği videoya erişim engeli ve içeriğin çıkarılmasına dair karar verilmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

Sözcü