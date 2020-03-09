Korku dolu 2 ay! 2 ayda tam 10 binden fazla kez sarsıldık

Türkiye’de 2020’de meydana gelen en büyük depremin merkez üssü Elazığ-Sivrice’ydi. 24 Ocak günü saat 20.55’te meydana gelen depremin büyüklüğü 6,8 olarak ölçüldü. Elazığ gibi Malatya’da da yıkımlara neden olan depremde 41 kişi hayatını kaybetti.

Ocak ayında yürekleri ağızlara getiren depremlerden biri de 22 Ocak’ta Manisa-Akhisar’da yaşandı. Depremin büyüklüğü 5,4’tü. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Ocak ayının son büyük depremi ise Marmaris açıklarında 30 Ocak’ta yaşanan 5,5 büyüklüğündeki sarsıntıydı.

2020 Ocak ayında kaydedilen depremlerin sayısı, bir önceki yılın aynı döneminin yaklaşık üç katı oldu. Ocak ayı boyunca 5 bin 108 deprem meydana geldi. Bu depremlerden 58’i 4,0 ve üstü büyüklüğe sahipti. 2019 Ocak ayında ise toplam bin 762 deprem yaşanmıştı.

Şubat ayında meydana gelen en büyük deprem 5,2 büyüklüğündeydi. 18 Şubat’taki depremin merkez üssü Manisa- Kırkağaç’tı. Depremde herhangi bir can kaybı ya da yıkım yaşanmadı.

Şubat ayının son günlerinde Türkiye’nin doğusu, merkez üssü İran’ın Hoy kenti olan depremi hayli şiddetli hissetti. 23 Şubat’taki deprem, Van’ın Başkale ilçesine bağlı köylerde yıkımlara yol açtı. Bu depremde 10 kişi hayatını kaybetti.

TRT Haber’in derlediği verilere göre şubat ayında Türkiye’de 31’i 4,0 ve üzerinde olmak üzere 5 bin 692 deprem meydana geldi. Kayıtlara göre 2019’un aynı döneminde meydana gelen depremlerin sayısı bin 829’du.