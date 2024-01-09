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Korku dolu anlar! İzmir'de kaptanı rahatsızlanan vapur karaya çarptı

Korku dolu anlar! İzmir'de kaptanı rahatsızlanan vapur karaya çarptı
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İzmir’de sefer yapan Konak-Bostanlı vapurunda korku dolu anlar yaşandı. Kaptanın aniden rahatsızlanması sebebiyle, vapur rotadan çıkarak karaya çarptı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İZDENİZ’e taşeron hizmet veren Turyol Kooperatifi'ne ait Konak-Bostanlı vapurunun kaptanı, Karşıyaka’dan yolcuları aldıktan bir müddet sonra aniden rahatsızlandı ve bu sırada gemi rotadan çıktı.

 80 YOLCU BÜYÜK KORKU YAŞADI

Konak İskelesi yakınında sürüklenen “Mustafa Günay” isimli yolcu gemisi, bu sırada karaya çarptı. İçerisinde bulunan 80 yolcu büyük panik yaşarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gemide hasar meydana gelirken, herhangi bir yolcu yaralanmadı. Yolcuların başka gemiye nakledildiği öğrenilirken, geminin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler vapur izmir kara
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