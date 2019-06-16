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  3. 16 Haziran 2019 13:47

Korku dolu anlar ! Ortaköy'ü istila ettiler

Beşiktaş Ortaköy'de cadde üzerinde bir ağacın üzerinde bulunan başıboş arılar mahalleliyi korkuttu. Zaman zaman mahalleliye saldıran arılar hava kararınca kutuya girerek mahalleli rahatladı.

Korku dolu anlar ! Ortaköy'ü istila ettiler
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Beşiktaş Ortaköy’de cadde üzerinde bir ağacın üzerinde kovan oluşturarak başıboş bir şekilde bulunan arılar, mahalleliye korku dolu anlara yaşattı.

Kovanı bulunmayan binlerce arı Beşiktaş Ortaköy’de bulunan bir mahalleye dadanarak ağaç üzerinde kendilerine kovan oluşturdu. Arılar adeta istila ettiği mahallede yaşayan vatandaşlara zaman zaman korku dolu anlar yaşattı. Cadde yürüyen vatandaşlar zaman zaman arıların saldırısına maruz kaldı. Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar tedbirsiz bir şekilde ağaçtaki arı kovanını bir kutuya koydu. Havanın kararmasıyla birlikte arılar kutuya girerken, mahalleli rahat nefes aldı.

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