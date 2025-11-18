  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Korku filmi değil gerçek: Kesin nişancılıkla insan avı turizmi devam ediyor!

Korku filmi değil gerçek: Kesin nişancılıkla insan avı turizmi devam ediyor!

Güncelleme:

Bosna Hersek'te savaş sırasında karnındaki bebeği ve 7 yaşındaki oğlu keskin nişancı ateşiyle öldürülen Saraybosnalı anne Dzenana Sokolovic, savaş sırasında Batı ülkelerinden gelip eğlence için para karşılığında Saraybosnalı sivillere ateş edenler için "Gün yüzü görmesinler" dedi.

1994 yılında tek bir keskin nişancı kurşunuyla karnındaki bebeği ve 7 yaşındaki oğlu Nermin Divovic'i kaybeden Saraybosnalı anne Dzenana Sokolovic, Bosna Hersek'teki savaş sırasında Saraybosna'ya gelerek eğlence amacıyla çoğunluğu Müslüman olan sivillere keskin nişancı tüfeği ile ateş edebilmek için Sırp güçlerine para ödeyen yabancılara tepki gösterdi. Saraybosna'da olayın gerçekleştiği yerde İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sokolovic, 18 Kasım 1994'te kayınvalidesinin evinden dönerken Bosna Hersek Tarih Müzesi yakınlarında üzerlerine ateş açıldığını anlattı. Ateşin o dönemde Sırp güçlerinin kontrolünde olan Grbavica tarafından geldiğini anlatan Sokolovic, "Keskin nişancıydı. Mermi karnımdan girip, diğer yandan çıktı ve yukarıdan oğlumun başına isabet etti. Oracıkta öldü" dedi.

Kızının da kendisiyle birlikte olduğunu ve onun hayatta kaldığını anlatan Sokolovic, "Komşular gelip kızımı götürdüler. Ben hastanede yatarken oğlumun hayatta olduğunu sanıyordum. Oysa morgdaymış. Babası beni ziyarete geldiğinde öğrendim. Babamı gördüğümde sordum. O da bana, ‘Hastanede yatıyor, yaralı' dedi. Hemen söylemeye cesaret edemedi" şeklinde konuştu.

"Günahsız çocuğumu öldürdüler"

Keskin nişancı kurşunuyla ölen oğlu Nermin'in öldürülmeden önce henüz 7 yaşına girmiş olduğunu anlatan acılı anne, "Günahsız çocuğumu öldürdüler. Yedi yaşındaydı, yaşını yeni almıştı. Eve dönüyorduk. Ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi. Savaş sırasında Sırp güçlerine para ödeyerek sivilleri eğlence amacıyla canlı hedef olarak kullanan yabancıları lanetleyen Sokolovic, "Bununla ellerine ne geçti. Allah onlara gün yüzü göstermesin" dedi.
Sorumluların yakalanarak hapsedilmesini talep eden Sokolovic, "Onlar için dileğim, asla çıkamasınlar. Bizi öldürenlerden Allah hesap sorsun. Neredeyse bütün ailemi yok ettiler. Ailemden geriye birkaç kişi kaldı. Onlar da öldü. Artık yalnızım, bir ben, bir çocuğum bir de yüce Allah" ifadelerini kullandı.

Nermin Divovic'in adı "Keskin Nişancı Bulvarı"nda anıtta yaşıyor

Sokolovic'in "Keskin Nişancı Bulvarı" olarak anılan ana caddede vurulan oğlu Nermin Divovic için bugün yol üzerinde bir anıt yer alıyor. Anıtta, "18 Kasım 1994'te burada Saraybosna Kuşatması sırasında saldırgan güçlere mensup bir keskin nişancı tarafından 7 yaşında bir erkek çocuğu öldürüldü" ifadeleri yer alıyor.

İtalya'da Milano Savcılığı, 1992-95 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında kuşatma altındaki Saraybosna'ya gelerek burada Sırp güçlerine yüklü miktarlarda para ödeyen ve "eğlence amaçlı olarak" keskin nişancı tüfeğiyle Saraybosnalı sivillere ateş eden İtalyan vatandaşları konusunda soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada yer alan bilgilerde, Saraybosna'daki sözde "savaş turizmine" katılan yabancılar arasında İtalyanların yanı sıra Amerikalılar, Kanadalılar ve Rusların da yer aldığı belirtilmişti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaklaşık 4 yıl süren kuşatma sırasında bin 601'i çocuk toplam 11 bin 541 kişi ölmüştü. Öldürülen çocuklardan onlarcası keskin nişancı kurşunuyla öldürülmüştü.

İHA

text-ad
Etiketler insan turizmi avı insan turizmi insan avı turizmi insan avı Saraybosnalı anne
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Usta gazetecinin mirası mahkemelik oldu Usta gazetecinin mirası mahkemelik oldu Karadağ'dan Türk vatandaşlarına vize için yeni hamle! Karadağ'dan Türk vatandaşlarına vize için yeni hamle! Rafa Silva krizinde yeşil sahalara bomba gibi düşen iddia Rafa Silva krizinde yeşil sahalara bomba gibi düşen iddia Güzel oyuncu 1 yıldır sakladığı gizemli aşkını sonunda ilan etti Güzel oyuncu 1 yıldır sakladığı gizemli aşkını sonunda ilan etti İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan skandal iddialara rest: ''Teşkilatta durdurmam'' İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan skandal iddialara rest: ''Teşkilatta durdurmam'' Kasasını 200 TL'ye alıp, kilosunu 200 TL'ye satınca ortalık karıştı! Kasasını 200 TL'ye alıp, kilosunu 200 TL'ye satınca ortalık karıştı! Üniversiteden 3 yılda mezuniyet uygulaması başlıyor Üniversiteden 3 yılda mezuniyet uygulaması başlıyor Türkiye'nin megastarından hayranlarını heyecanlandıran karar! Türkiye'nin megastarından hayranlarını heyecanlandıran karar! Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan araçları belli oldu Modeline, motor, şanzıman türüne ve yakıtına göre Türkiye'nin en çok satan araçları belli oldu Altın çok sert düştü, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi Altın çok sert düştü, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi
Adalet Bakanı Tunç'tan Bahçeli'nin İmralı'ya ben giderim çıkışı için ilk açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan Bahçeli'nin İmralı'ya ben giderim çıkışı için ilk açıklama İstanbul'da 100 milyar TL'lik ''altın'' operasyonu! İstanbul'da 100 milyar TL'lik ''altın'' operasyonu! Dünyaca ünlü yıldız sonunda başardı; ilk Oscar ödülünü aldı Dünyaca ünlü yıldız sonunda başardı; ilk Oscar ödülünü aldı Kara Kuvvetleri'nde operasyon: Çok sayıda gözaltı var Kara Kuvvetleri'nde operasyon: Çok sayıda gözaltı var Güzel oyuncunun cesur hamilelik pozları olay oldu Güzel oyuncunun cesur hamilelik pozları olay oldu 16 yaşındaki çocuk, kendisi, kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü 16 yaşındaki çocuk, kendisi, kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü Türkiye'nin sıfır noktasında yıllardır süren inşaatta son durum Türkiye'nin sıfır noktasında yıllardır süren inşaatta son durum Dayanılmaz hale gelmişti... Güzel şarkıcı sevgilisi ile birlikte savcılığa başvurdu Dayanılmaz hale gelmişti... Güzel şarkıcı sevgilisi ile birlikte savcılığa başvurdu Yağışlar gitti, fırtına geldi... Hava sıcaklıkları daha da artacak! Yağışlar gitti, fırtına geldi... Hava sıcaklıkları daha da artacak! Uyuşturucu operasyonunda evinden alınan ünlü isim sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda evinden alınan ünlü isim sessizliğini bozdu