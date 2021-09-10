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Korkulan oldu: Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Ankara’da Çankaya Lisesinde bulunan bir sınıfta iki öğrencide koronavirüse rastlanılması sonucu sınıf karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya Lisesinde bulunan 10-G sınıfında öğrenim gören 2 öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 30 kişinin bulunduğu sınıftaki tüm öğrenciler evlerine gönderilirken, sınıf ise dezenfekte edildi.

ÖĞRETMENLERİN DURUMU BİLİNMİYOR

Çankaya Lisesi 12. sınıfta okuyan bir öğrenci konuya ilişkin, “Alt sınıflardan 2 kişi pozitif çıktı. Bunun üzerine sınıf karantinaya alındı. Hocamız da bize söyledi böyle bir durumun olduğunu. Öğretmenlerin durumunu bilmiyorum. Onlar karantinaya alınmadı galiba. Onlarda da tespit edilmesi gerekiyor galiba karantinaya alınması için” açıklamasında bulundu.

Etiketler öğretmen çankaya lise
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