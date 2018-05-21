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  3. 21 Mayıs 2018 22:23

Korkunç gerçeği yanık kokusu ortaya çıkardı

Bilecik'te bir kişi kayınvalidesinin evinden gelen kokuyu duyunca hemen eve gitti. Kayınvalidesinin cansız bedenini mutfakta bulan damat polise haber verdi.

Korkunç gerçeği yanık kokusu ortaya çıkardı
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Yümlü Paşa Caddesi'nde kendisine ait evde yalnız yaşayan Nacife Yıldız'ın (80) evinden yanık yemek kokusu duyan üst katta oturan damadı Hüseyin Korkmaz, hemen kayınvalidesinin evine gitti.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Kendisindeki anahtarla kapıyı açan Korkman, hemen kokunun geldiği mutfağa yöneldi. Kayınvalidesini mutfakta yerde hareketsiz yatarken bulan Korkmaz, durumu polise haber verdi. Sağlık ekipleri ile birlikte eve gelen polisin incelemelerinin ardından yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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