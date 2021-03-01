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  3. Korkunç olay! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Korkunç olay! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Korkunç olay! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen genç, annesini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Manavgat ilçesi Kumköy Mahallesi’nde bir manav dükkanında meyana geldi.

Edinilen bilgileri göre, Bahadır A. (26), annesi Sultan A.’yı bıçaklayarak öldürdü. Annesiyle yaşadığı boğuşma sırasında yaralandığı belirlenen Bahadır A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahadır A.’nın şizofreni hastası olduğu iddia edildi. 

Etiketler anne bıçak ölüm
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