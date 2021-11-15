Korkunç olay: Cansız bedeninin başında kavga ederken yakalandılar

Balıkesir’de, Hakan ÇÖ. (52) evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Cinayet ile ilgili olarak Ö.'nün cesedi başında kavga eden oğlu eşi ve bir kişi yakalandı.

Olay, ilçenin Hamidiye Mahallesi'ndeki sabah saatlerinde meydana geldi. Sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polis, Hakan Ö.’i kanlar içinde yerde yatarken buldu. CANSIZ BEDENİNİN BAŞINDA KAVGA EDERKEN YAKALANDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekibi müdahale ettiği Ö.’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, evde cesedi başında kavga ettikleri sırada yakaladığı Ferit A. ve eşi Nihan A. ile elinde bıçak bulunan oğlu Çağatay Ö.'i gözaltına aldı.



ÇİFTİN KIZLARI İLE İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Çağatay Ö.'in ilk ifadesinde, Ferit A.’nın babasını bıçaklamasını engellemek istediğini, polis geldiğinde de bu nedenle elinde bıçakla bulunduğunu ileri sürdü. Ferit A. ve eşi Nihan A. da cinayeti Çağatay Ö.'in işlediğini söyledi. Hakan Ö.’in bir süredir şüpheli çiftin kızları İ.A. ile ilişkisi olduğu iddia edildi. Hakan Ö.’in cenazesi, Bursa Adli tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne getirildi. Edremit’te ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ö.’in cenazesi toprağa verildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.