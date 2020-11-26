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  3. 26 Kasım 2020 19:06

Korkunç olay! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Avcılar’da bir kağıt toplayıcısı, çöp konteyneri içerisinde göbek bağı kesilmemiş erkek bebek cesedi bulundu.

Korkunç olay! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
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Olay, Gümüşpala Mahallesi’nde öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir kağıt toplayıcısı, çöp konteyneri içinde hareketsiz yatan bir bebek görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bebeğin ölü olduğunu fark etti. Bebeğin cesedi üzerinde yapılan incelemede yeni doğmuş olduğu göbek bağının üzerinde ve erkek bir bebek olduğu anlaşıldı.

Çevrede geniş çalışma başlatan ekipler, bebeği çöp kutusuna atan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. 

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