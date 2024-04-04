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Korkunç olay: Erkek arkadaşı otomobil kullanırken boğazını kesti

Korkunç olay: Erkek arkadaşı otomobil kullanırken boğazını kesti
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Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilde sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından bıçakla boğazı kesilen kadın ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı 112 istasyonu yanında meydana geldi.

İddiaya göre F.C. (42), yönetimindeki otomobille hareket halindeyken erkek arkadaşı E.B. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. yanında bulundurduğu bıçakla F.C.'yi boğazından yaraladı. Bıçak darbesiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün kullandığı otomobil, üst geçidin merdiven demirlerine çarptı.

Ağır yaralanan F.C., istasyonda bulanan ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayın ardından kaçan şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler erkek arkadaş otomobil Boğaz
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