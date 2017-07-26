Korkunç plan: İncirlik Hava Üssü'nü patlatacaklardı

Adana'daki DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan, aralarında örgütün sözde "Adana emiri"nin de bulunduğu 11 kişi hakkında 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, örgüt evinde yakalanan zanlıların ifadelerinde, tutuklu Fevzi T'nin İncirlik Hava Üssü'ne bombalı saldırı düzenleme planından bahsettiği, eylemin biri kamyon 2 araçla yapılabileceğini konuştuğu belirtildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 22 Haziran'da terör örgütünün hücre evine düzenlediği operasyonda yakalanmalarının ardından tutuklanan DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" Abdulkerim Ç'nin (32) yanı sıra Ali K. (25), Ersin K. (26), Fevzi T. (31), Muhammet T. (21), Murat T. (20), Seyit Ali Ş. (26) ve Yılmaz K. (22) ile Merkez Sabancı Camisi'nde geçen yıl cuma namazı sırasında "canlı bomba" eylemi yapmaya çalıştığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mahmut Kılıçaslan (34), Mahmut Ö. (45) ve Saim Y. (26) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısının, zanlılar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz satma, satın alma, taşıma veya bulundurma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, örgüt evinde yakalanan Ali K, Seyit Ali Ş. ve Murat T'nin ifadelerinden, Fevzi T'nin İncirlik Hava Üssü'ne bombalı saldırı düzenleme planından bahsettiği, eylemin biri kamyon 2 araçla yapılabileceğini konuştukları aktarıldı.

Zanlıların, Fevzi T'nin evinde bulundukları sırada Türkiye ve Adana'da bulunan örgütün "mürtet" olarak adlandırdığı bazı isimlere yönelik saldırı için bomba yapabilecek bir örgüt mensubu aradıkları anlatılan iddianamede, şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Şüphelilerden Ersin K. iddianameye yansıyan ifadesinde, DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gitmek üzere Adana'ya geldiğini ve kendisini Fevzi T'nin karşıladığını bildirdi. Yakalandığı hücre evinde, Fevzi T'nin Konya'dan gelen Ali K. ile aralarında İncirlik Hava Üssü'ne saldırı yapılıp yapılamayacağını konuştuklarına dikkati çeken Ersin K, "Ali K. böyle bir saldırının imkansız olduğunu söyledi. Sonra Fevzi, Ali'ye ülkemizde bulunan örgütle aynı fikir ve düşüncelerde olmayan diğer cemaatlere karşı bombalı eylem yapmak istediğini söyleyip bana bombalı paket yapacak birisinin olup olmadığını sordu. Bunun haricinde yapılacak hiçbir eylemden bilgim alakam yok." ifadelerini kullandı.

"Örgüt evinden çıkmak yasaktı"

Zanlılardan Ali K. da Konya'dan Adana'ya terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye geçmek için geldiğini, örgüt üyelerinin telefonuna yüklediği Telegram programı üzerinden haberleştiğini ifade etti. Ali K, ifadesinde, şunları kaydetti: "Fevzi T, bulunduğumuz evde ben, Murat T, Seyit Ali Ş. ve Yılmaz K. bulunduğu sırada bana 'İncirlik Hava Üssü'ne nasıl saldırabiliriz?' diye sordu. Ben de güvenlik tedbirlerinin çok sıkı olduğunu, böyle bir saldırının başlamadan

bertaraf edileceğini söyledim. Fevzi, İncirlik Hava Üssüne 2 araçla girilebileceğini, öndeki aracın küçük araç olacağını arkadaki aracın da bomba yüklü büyük bir araç olacağını, küçük aracın önden ilk güvenlik duvarını bertaraf ettikten sonra diğer büyük araçla gerçek bombalı eylemi gerçekleştireceğini söyledi. Fevzi'ye önceki tarihlerde böyle bir keşif yapıldığını ancak bunun imkansız olduğunu söyledim."

Yakalandığı hücre evinde kaldığı süre boyunca dışarıya çıkmalarının yasaklandığını, herhangi bir kimseyle irtibatlarının da olmadığını vurgulayan Ali K, tüm ihtiyaçlarının Fevzi T. tarafından karşılandığını anlattı. Yılmaz K. ise İstanbul'da Murat isimli örgüt üyesinin kendisini Ümraniye'de otomobille aldığını, ön tarafta oturan 2 kişiyle Ihlamurkuyu ve Tepeüstü bölgelerinde gezdiklerini bildirdi. Yılmaz K, araçtaki 2 kişinin, "Balıkesir'den 10 kilo malzeme gelecek, bu malzemeyi İstanbul'da mitingde kullanacağız." dediklerini aktardı.

Hücre evinde mülakat

Zanlılardan Murat T. de ifadesinde, Adana'da kaldıkları eve götürülmeden önce gözlerinin bağlandığını öne sürdü. Murat T, ifadesinde şu bilgileri paylaştı:

"Telefonlarımıza el konuldu. Bu evde yaklaşık 10 gün kadar kaldık. Benim dışımda DEAŞ'a katılmak üzere gelen 6 kişi daha vardı. Adana'da bizi karşılayarak eve götüren Abdulkerim olduğunu tahmin etiğim kişi, yüzü maskeli olarak odada bizimle teke tek mülakat yapmaya başladı. Mülakatlara birer birer giriliyordu, bir saat sürüyordu. Bu şahıs mülakatta bize adımızı, soyadımızı, anne, baba adlarını, nereli ve kaç kardeş olduğumuzu, DEAŞ'a katılmak için referansımızın kim olduğunu soruyordu. Ayrıca, bize örgüt adına Türkiye'de eylem yapıp yapmayacağımızı sordu."

2-3 yıl önceki keşfi bira şişeleriyle yapmışlar

Zanlılardan Muhammet T. ise evde bulundukları sırada Fevzi T'nin Ali K'ya "İncirlik Hava Üssü'ne nasıl bir şey yapabiliriz?" diye sorduğunu belirtti. Muhammet T, "Ali de Fevzi'ye 2-3 sene önce Adana'da DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren iki arkadaşının İncirlik Hava Üssü etrafında ellerinde bira şişeleriyle keşif yaptıklarını, keşif esnasında polislerin fark ettiğini ve oradan ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtip buraya bombalı, silahlı veya canlı bomba türü bir saldırı eyleminin çok zor olduğunu söyledi." ifadesini kullandı. İncirlik Hava Üssü'ne bombalı eylem planı yaptığı öne sürülen Fevzi T. de evinde kesinlikle üsse veya cemaatlere saldırı hakkında kimseyle konuşmadığını, iftiraya uğradığını iddia etti.