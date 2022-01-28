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Korkunç tablo: Günlük vaka sayısı 100 bine dayandı!

Korkunç tablo: Günlük vaka sayısı 100 bine dayandı!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 28 Ocak 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 93 bin 586 kişi koronavirüse yakalandı.

28 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 85 bin 503 oldu.

"ENDİŞELENMEYE MAHAL YOK"
Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var." ifadelerini kullandı.

Etiketler korona koronavirüs vaka vaka sayısı
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