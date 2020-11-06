Korkutan açıklama: ''Türkiye'de çocuk hasta sayısı 2'ye katlandı''

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’te konuşan Prof. Dr. Elif Dağlı şunları söyledi: “Çocukların hastalık sıklığı konusunda sistemik ve bilimsel bir araştırma olmamakla birlikte, çocuk hekimleri izledikleri hastaların ailelerinden sıkça çocuklarının pozitif test sonuçlarını bildiren telefonlar almaktadır. Sağlık Bakanlığı Covid-19 gündelik durum raporlarının sonuncusu 29 Ekim tarihine aittir.”

20-29 Ekim’i içine alan 10 gün ile temmuz ayının aynı döneminde bildirilmiş çocuk vakalar karşılaştırıldığında ilginç bir sonuç çıktığını belirten Prof. Dr. Dağlı şöyle devam etti: “Temmuz 20-29 arasında beş-14 yaş grubunda 428 hasta bildirilmişken, 20-29 Ekim arası beş-14 yaş grubundaki hasta sayısı 799’a çıkmıştır. Ekim ayının 10 günündeki artış temmuz ayının aynı dönemine göre 1.8 kattır. İki yaş altındaki bildirilen hasta sayısı 20-29 Temmuz’da 77, ekim ayının aynı döneminde 80; 2-4 yaş grubunda 20- 29 Temmuz’da 115, ekim ayının aynı döneminde 111’dir. Artış beş-14 yaş grubunda olmuştur. Bu yaş grubu okul çağı çocuklardır. Okul açılmasının çocukların hastalanmasını artırdığı söylenebilir.”

İstanbul’da son günlerde yoğun bakım yataklarının dolduğu bilgisinin kendilerine geldiğini belirten Prof. Dr. Dağlı, “Yoğun bakım yatakları yetersiz olunca ameliyathanelerin yoğun bakıma dönüştürüldüğü, ancak halen ihtiyacı karşılamadıkları konusunda fikir birliği hakim” dedi.