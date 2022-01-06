Korkutan açıklama: Vaka sayısı yüz binlere doğru çıkıyor

Kızılay Başkanı Kerem Kınık Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Koronavirüs salgınında Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarında rekorlar kırılıyor. ABD ve Avrupa'da rakamlar giderek artarken bu durum Türkiye'de de yaşanıyor. Dün vaka sayısı 66 bin 467 olarak açıklanmıştı. Bu da salgının başından bu yana 1 gündeki en çok vaka olarak kayıtlara geçmişti.

İSTANBUL'A ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, vaka sayılarına ilişkin uyarı yaparken, "Özellikle İstanbul'da ciddi boyutlarda" dedi.

Kınık, "Avrupa genelinde Covid 19 yükselişi ülkemizde de özellikle İstanbul'da ciddi boyutlarda. Vaka sayıları yüz binlere doğru çıkıyor. Sağlık sisteminin kitlenmemesi için tam doz aşılanmamış olan vatandaşların aşılanması ve tedbirlere uyması elzem. Her ihmal vaka ve ölüm sayısını artıracak" ifadelerini kullandı.