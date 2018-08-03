Korkutan ayrıntı: 34 bin 134 deprem oldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin katkılarıyla “Deprem ve Marmara Gerçeğine Bir Bakış” paneli Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapıldı.

“GEÇEN SENE TOPLAM DEPREM SAYISI 34 BİN”

Panelde söz alan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'de bir yılda meydana gelen depremleri söyleyerek, bu depremlerin şiddetlerine değindi. Özener, “Geçen yıl Türkiye’de ve civarında 34 bin 134 deprem oldu. Günde neredeyse 100 tane deprem kaydediyoruz. 7 gün 24 saat çalışan merkezimizdeki arkadaşlarımız, 6 arkadaşımız sürekli kampüste kalıyor, deprem nöbetçisi olarak kalıyor. Dönüşümlü olarak arkadaşlarımız 7 gün 24 saat çalışıyor. Sonra bakıyoruz 4'ten büyük deprem kaç tane olmuş? 288 tane deprem olmuş. Geçen sene toplam deprem sayısı 34 bin bunların 288 tanesi 4'ten büyük depremler. Diğerleri 4’ün altındaki depremler. İstatistik olarak baktığımızda bazı aylar az, bazı aylar fazla mesela Ağustos ayında 7 bin 134 tane deprem olmuş” açıklamasını yaptı.

Ayrıca panelde, olası bir Marmara depremin boyutu, oluşturacağı hasarı, yapılması gerekenler ve alınması gereken önemlere değinildi. Panel ardından diğer konuşmacıların anlatımlarının ardından son buldu.