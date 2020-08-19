Araç sahipleri dikkat! Bu gece zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Bu gece zam geliyor
Beklenen müjde geldi! SMA hastalarının ilaç sorunu çözüldü
Beklenen müjde geldi! SMA hastalarının ilaç sorunu çözüldü
Yasakların geri döndüğü il sayısı 31'e yükseldi! İşte o illerin tam listesi
Yasakların geri döndüğü il sayısı 31'e yükseldi! İşte o illerin tam listesi
Açıköğretim'de yaz okulu sınavları için karar verildi!
Açıköğretim'de yaz okulu sınavları için karar verildi!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Ağustos 2020 15:57

Korkutan değişim! O ilde koronavirüs haritası kırmızıya döndü

Konya'da özellikle son 1 ay içinde koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. "Hayat Eve Sığar" uygulamasının kırmızıya dönmesi vatandaşları tedirgin etti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Konya, virüs vakalarının en hızlı yayıldığı şehirlerden biri. Özellikle son 1 ayda risk haritasında büyük değişim gözlendi. Sağlık Bakanlığı'nın, riskli bölgeleri gösteren "Hayat Eve Sığar" uygulamasından karşılaştırmalı olarak bakıldığında, ilk harita bir ay öncesini; 23 Temmuz'u gösteriyor. Virüsün yayıldığı bölge kırmızı alanla sınırlı. Fakat 1 ay gibi bir sürede vakalar hızla artıyor. Bir önceki haritada nokta büyüklüğündeki kırmızı alan haritanın büyük bir kısmına yayılıyor. Hem yerel yöneticiler hem de uzmanlar sık sık virüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarıyor. İkazlara rağmen maalesef maske ve fiziki mesafe kuralları dikkate alınmıyor. Özellikle düğün, nişan, taziye gibi toplu organizasyonlar, kalabalık gruplar halindeki ev oturmaları vakaları artırıyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
konya , korona haritası konya , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM