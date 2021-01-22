Korkutan gelişme! 10 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildi

Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık

Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı. Bu çerçevede Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen hastalar, evlerinde izole edilerek tedavilerine başlandı. Hastalara virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2021'in ilk gününde koronavirüsün mutasyona uğramış türünün Türkiye'de 15 kişide görüldüğünü açıklamıştı. Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur." demişti.