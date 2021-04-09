Korkutan uyarı: ''Sedye bile bulamayız!''

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı her gün yeni bir rekor kırarken tabip odası başkanları hastanelerdeki doluluk oranlarına dikkat çekti ve "Sedye bile bulamayız" uyarısını yaptı.

Salgında gelinen son durumu Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye değerlendiren İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Adana ve Samsun tabip odası başkanları, vaka artışının son 6 haftada 5 katına çıktığına dikkat çekerek, “Çok hızla katı ve kalıcı önlemler alınmalı, aşılama hızlandırılmalıdır. Aksi takdirde sağlık sistemi bu yükü kaldıramayacak” uyarısında bulundular.

‘SALGIN YÖNETİLMİYOR’

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip İstanbul’da en yüksek vaka sayısına ulaşıldığını belirterek, “Hastaneye başvurularda ve yoğun bakım yatışlarında yaş grupları daha gençleşti. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu, sürekli yeni servisler açılıyor, acillerde yatış için bekleyen hastalar var. Hastanelerde servislerin çoğu Covid-19 servisine dönüştürülüyor, bu durum diğer hastalar için ciddi sorunlar yaratmakta. Artık salgın yönetilmiyor ve hiçbir tedbir alınmıyor. Bu, tükenen sağlık çalışanlarını daha da tüketiyor. Ramazan’ı beklemeden acil önlemler alınmalı, aşılama hızlandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK KÖTÜ GÜNLER GÖREBİLİRİZ’

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç, Ankara’da servislerdeki ve yoğun bakımlardaki hasta sayısının ciddi boyutlara ulaştığını söyleyerek, “Polikliğe başvuran hasta sayımız 10 kat arttı, her gün yeni yeni yataklı servis açıyoruz. Türkiye’de de vaka sayısında en yüksek dönemdeyiz, nüfusa göre oranlanmış en yüksek rakamlar dünyada Türkiye’de. Dünyanın birçok yeri ülkeye giriş çıkışlarda 14 günlük karantinalar uyguladı, ne yazık ki biz uygulamadık. Etkin filyasyon hiç yok, yalnızca eve ilaç veriliyor, temaslı takibi hiç yok. Hızlıca çok daha kötü günlere doğru ilerliyoruz ne yazık ki” dedi

‘SEDYE BİLE BULAMAYACAĞIZ’

Adana Tabip Odabı Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş ise “Önümüzdeki bir hafta 15 gün içinde belki değil yatak sedye bulamayacak seviyeye geleceğiz. Bilimsel bir beyinle düşünmek yerine sadece kişilere, zümrelere, tarikatlara, partilere çıkar sağlamak için yasakları kendi çıkarları için kullanan bir zihniyetin bizi getirdiği nokta budur” diye konuştu.

‘SAĞLIK SİSTEMİ KARŞILAYAMAZ’

İzmir Tabip Odası Başkanı. Op. Dr. Lütfi Çamlı, Vaka sayılarının 6 hafta içinde 5 katına çıktığını belirterek, “Filyasyon ekipleri takibe artık yetişmekte zorlanıyor. Neredeyse boş yatak kalmadı, yeni yoğun bakım ve yeni pandemi servisleri oluşturma çabaları var. Vaka artışı bizi kaygılandırmakta. Bu artış için etkin tedbirler alınmadığı takdirde sağlık sistemi bunu karşılayamayacak” dedi.

‘ARTIŞ YÜZDE 500’

Salgındaki vaka artışını son bir ay içinde yüzde 500’e yakın olduğunu söyleyeni Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, “Böyle giderse sağlık hizmeti sunamayacağız. Çok hızla katı ve kalıcı önlemler alınmalı” uyarısında bulundu.

‘KONGRELER YAYDI’

Ocakta vakalar kısıtlamalarla beraber düşmeye başladığını ancak sonraki dönemde salgının kontrolden çıktığını ifade eden Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, “Sonrasında Karadeniz bölgesinde yoğun kongreler oldu. Bu insan hareketliliği Samsun’da ve Karadeniz bölgesinde vakaların Türkiye geneline doğru artmasında neden oldu. Maalesef tedbirler alınmadı” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet