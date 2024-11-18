Korkut'tan tam isabet: Terör inleri böyle vuruldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerinin ASELSAN tarafından üretilen Korkut hava savunma sistemi ile vurulma anını paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesi. Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz" denilerek, terör hedeflerinin vurulma anına ilişkin görüntü paylaşıldı. Görüntülerde; arazideki terör hedeflerinin ASELSAN üretimi Korkut hava savunma sistemi ile vurulma anı yer aldı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sosyal medya hesabından MSB'nin paylaşımını alıntılayarak, "Şanlı Bayrağımızın dalgalandığı her yerde, her koşulda kahraman Mehmetçiğin hizmetinde" dedi.
DHA
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